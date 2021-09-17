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Володин лидирует на выборах в Саратове

22:44, 19 сентября 2021
Володин лидирует на выборах в Саратове Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На выборах в Госдуму в Саратовском одномандатном округе лидирует действующий председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает ЦИК.

По имеющимся данным, после обработки 1,68% протоколов Володин набирает 75,21% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, в своих одномандатных округах проигрывают выборы стилист Сергей Зверев и дрессировщик Аскольд Запашный.

В РФ 17–19 сентября прошли выборы в Госдуму, а также региональные выборы различных уровней. В семи регионах жители имели возможность принять участие в голосовании на избирательных участках либо в электронной форме дистанционно.

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