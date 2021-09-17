Володин лидирует на выборах в Саратове

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Глава ЦИК Элла Памфилова не стала давать собственную оценку стратегии «Умное голосование», созданной сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Её слова передаёт ТАСС.

Как сообщила Памфилова, ей было «не до того, чтобы это анализировать». Для этого есть политологи, и без моего субъективного взгляда, я думаю, будет дана экспертная оценка этому явлению. Я в...