Володин лидирует на выборах в Саратове

На выборах в Госдуму в Саратовском одномандатном округе лидирует действующий председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает ЦИК.
По имеющимся данным, после обработки 1,68% протоколов Володин
Ранее сообщалось, что по предварительным данным, в своих одномандатных округах проигрывают выборы стилист Сергей Зверев и дрессировщик Аскольд Запашный.
В РФ 17–19 сентября прошли выборы в Госдуму, а также региональные выборы различных уровней. В семи регионах жители имели возможность принять участие в голосовании на избирательных участках либо в электронной форме дистанционно.