Володин: критики поправок в Конституцию пошли «против воли народа»

https://static.news.ru/photo/805332b0-b3b8-11ea-9660-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что призывающие проголосовать против поправок в Конституцию или вовсе бойкотировать голосование 1 июля выступили «против воли народа».

По мнению спикера-единоросса, российские противники поправок «подпевают тем, кто из-за границы критикует», и пытаются сорвать одобрение изменений, которые «укрепят страну, сделают сильнее».

Не понимаю тех, кто сегодня говорит: не голосуйте или не ходите на выборы... Это против народа идти — выступать с такими предложениями. Нельзя этого делать. Каждая норма решает проблемы людей и страны, — цитирует Володина РИА Новости.

Спикер обвинил критиков поправок в жажде власти, которая «перечеркивает интересы и граждан, и государства».

Как писал NEWS.ru, популярнейший оппозиционный политик Алексей Навальный и члены ФБК, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, лидер либертарианцев Михаил Светов, партия «Яблоко» призвали бойкотировать голосование, назвав процедуру антиконституционной, а её единственной целью — обеспечение возможности пожизненного президентства Путина. Они обвинили власть в преступлении против граждан за организацию голосования в условиях эпидемии коронавируса.

Либеральный политик Максим Кац, политолог Екатерина Шульман, экономист Сергей Гуриев, фигурант «московского дела» Егор Жуков, КПРФ и многие другие призвали проголосовать против. Журналист и блогер Юрий Дудь назвал голосование по поправкам «позором власти».

Путин назначил на 1 июля голосование по поправкам в Конституцию России, которые, среди прочего, позволят ему остаться главой государства после 2024 года. Другие изменения предлагают закрепить индексацию МРОТ, пенсий, понятие традиционной семьи, сохранение территориальной целостности и защиту русского языка.

Президент поручил провести плебисцит, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки. До сих пор ежедневно в РФ выявляют около восьми тысяч заражённых — как и в мае.