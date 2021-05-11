Володин: иностранные депутаты приезжают в Россию прививаться

https://static.news.ru/photo/6b24b87a-b26b-11eb-8a16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Парламентарии из других стран приезжают в Россию, чтобы пройти вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «Интерфакс».

Таким образом он прокомментировал новость о том, что немецкий депутат от Левой партии Дитер Дэм на днях привился российской вакциной в Москве.

Не секрет, что это не первый такой депутат. С прошлого года приезжают из разных стран и делают, — цитирует агентство Володина.

Он добавил, что среди сделавших прививку есть и ещё один депутат бундестага. По его мнению, вопрос, чем именно вакцинироваться, давно уже политический и США пытаются навязать свою вакцину и делают всё, чтобы не допустить на рынок другие вакцины. Это относится не только к российским препаратам, но и к китайским разработкам.

Ранее немецкая Bild со ссылкой на рабочую группу в Минздраве ФРГ сообщила, что переговоры России и Германии по вопросам поставки вакцины «Спутник V» зашли в тупик. Издание отмечает, что такая ситуация возникла из-за того, что Москва не может поставить необходимое количество препарата в нужные сроки.