Володин и Пашинян обсудили межпарламентские отношения России и Армении

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили развитие отношений между парламентами двух стран, сообщается на сайте Госдумы.

Они отметили, что сейчас диалог на этом уровне идёт очень активно, чему способствует доверие между государствами. Володин отметил, что визит Пашиняна однозначно отразится на дальнейшем развитии этих отношений.

При вашей поддержке межпарламентский диалог будет развиваться активнее, и мы будем лучше понимать друг друга, — сказал спикер Госдумы.

Пашинян, в свою очередь, выразил уверенность в развитии межпарламентских отношений и пообещал поддерживать работу комиссии, отвечающей за сотрудничество Нацсобрания Армении и Федерального собрания России. Володин также пригласил его выступить перед депутатами на пленарном заседании Госдумы.

Ранее Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они договорились активизировать взаимодействие в трёхстороннем формате вместе с Азербайджаном, а также о совместном противодействии односторонним санкциям.