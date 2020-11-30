Володин: и. о. Киргизии собирается посетить РФ с официальным визитом

https://static.news.ru/photo/54825a62-330b-11eb-a2eb-fa163e074e61_660.jpg Талант Мамытов Фото: t.t.mamytov/facebook.com

Исполняющий обязанности руководителя Киргизии и спикер парламента республики Талант Мамытов собирается в ближайшее время приехать в РФ с официальным визитом, заявил 30 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что переговоры сторон могут пройти 7 декабря 2020 года. Выступление политика состоялось во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

На мероприятии обсуждали направление наблюдателей на выборы президента Киргизии, пишет ТАСС. Досрочное голосование, а также референдум по проекту новой конституции страны пройдут 10 января 2021 года.

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста. 21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приговор бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву отменён Верховным судом республики. Дело отправлено на новое рассмотрение, им займётся Первомайский районный суд.