Володин: госорганы не подтверждают наличие второго гражданства у депутатов

https://static.news.ru/photo/cdb3c132-5b15-11eb-bf66-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Федеральные органы не предоставляли Госдуме сведений о наличии у кого-либо из депутатов второго гражданства. Об этом в ходе заседания заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В отношении депутатов здесь прозвучало мнение, что есть у кого-то второе гражданство, все названные фамилии изучили, направили запросы в федеральные органы — это было поручено комитету по безопасности. У нас на сегодняшний день нет данных от федеральных органов, что у депутатов есть второе гражданство, — цитирует «Интерфакс» председателя Госдумы.

Глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв также добавил, что у профильных ведомств нет сведений о наличии второго гражданства у кого-либо из народных избранников.

Мы сделали соответственно запросы во все государственные структуры и правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть — МИД, Служба внешней разведки, ФСБ, МВД, прокуратура. Мы получили из этих органов официальный ответ за подписью руководителей о том, что информации о наличии у депутатов (список прилагается) второго гражданства не имеется, — заявил Пискарёв.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов заявил, что направил в профильные структуры депутатские запросы, в которых отметил ссылки на материалы, опубликованные в социальных сетях и зарегистрированных СМИ. В материалах говорилось о госслужащих, в том числе депутатах Госдумы, которые могут иметь гражданства иностранных государств.

Напомним, согласно законодательству, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не могут иметь второе гражданство.

Как сообщал NEWS.ru, Государственная дума приняла 20 января в первом чтении президентский законопроект, согласно которому сотрудники, находящиеся на государственной службе, больше не смогут иметь вид на жительство в других странах. Также военным, муниципальным и государственным служащим запрещено являться гражданами зарубежных государств.