Володин: Госдума обсудит признание ДНР и ЛНР на следующей неделе

Проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), подготовленный депутатами от КПРФ, будет обсуждаться в Госдуме на следующей неделе. Об этом спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что вопрос очень серьёзный и ответственный.

В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы, — написал он.

Володин отметил, что инициативу КПРФ готовы поддержать фракции «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР. Депутаты от «Единой России» выражали беспокойство по поводу защиты жизни российских граждан, проживающих на территории самопровозглашённых республик.

Спикер добавил, что украинские власти продолжают игнорировать Минские соглашения, а НАТО, в свою очередь, стремится к оккупации Украины. Всё это может обернуться трагедией, которую нельзя допустить.

Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать, — заключил Володин.

Проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР коммунисты внесли в Госдуму 19 января. В Кремле инициативу комментировать отказались до проведения Думой голосования по данному вопросу.