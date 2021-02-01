Володин допустил введение уголовного наказания за призывы к санкциям

https://static.news.ru/photo/49198e06-648f-11eb-adec-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы ввести санкции в отношении российских граждан. Об этом он заявил, комментируя обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом РФ в список иностранных агентов) к властям США с просьбой ввести ограничения против ряда бизнесменов из России.

Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жёсткое наказание за такого рода действия, — цитирует РИА Новости председателя нижней палаты парламента.

Володин также назвал непозволительными подобные призывы и выразил уверенность, что действия ФБК вызовут осуждение в обществе.

Госдума приняла в мае 2018 года в первом чтении проект закона об ответных мерах РФ на санкции США и других стран. Инициаторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и главы думских фракций, которых поддержали большинство депутатов. Законопроект предусматривает возможность введения ответных санкций на недружественные действия со стороны США и других государств.

Письмо с просьбой о санкциях направил президенту США Джо Байдену исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. В составленный им перечень включены фамилии 35 человек, в числе которых руководители СКР, ФСБ, ЦИК, главы администраций Москвы и Санкт-Петербурга, «Газпрома», «Роснефти» и другие лица. Этот список Ашурков намерен направить также в ЕС и британским властям.

Как сообщал NEWS.ru, первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев выразил мнение, что в Вашингтоне после штурма Капитолия хорошо подумают, прежде чем в очередной раз расширять ограничения по просьбе ФБК.