Володин: ещё нужно многое сделать для реализации поправок в Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя россиян с Днём Конституции, заявил, что необходимо многое сделать для реализации новых положений Основного закона РФ. Политик отметил, что в 2020 году граждане России проголосовали за дальнейшее укрепление суверенитета страны, более высокие стандарты в медицине и социальной сфере, за защиту традиционных ценностей и исторической памяти, говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты.

Необходимо многое сделать, чтобы в полной мере реализовать нормы обновлённой Конституции в интересах развития России и повышения благосостояния людей, — сказал Володин.

Летом 2020 года в России прошло общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию. В неё был добавлен ряд поправок, направленных в том числе на защиту суверенитета России и укрепление социальных гарантий. Всего в Основной закон РФ были внесены 206 изменений. За истекший период Госдума приняла и внесла поправки в более 100 законов для реализации новых норм Конституции.

Ранее Володин заявил, что принятие решения по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет во многом зависеть от ответов на вопросы, которые звучат в обществе. По словам председателя Госдумы, президент России Владимир Путин всегда подчёркивал важность добровольности прививок, а также говорил о необходимости доказывать гражданам, что вакцинироваться лучше, чем болеть.

Володин считает правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. Ограничения в случае их принятия будут действовать до 1 июня 2022 года.