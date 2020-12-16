Володин: депутаты Госдумы посмотрят пресс-конференцию Путина

https://static.news.ru/photo/e557889e-4041-11eb-8385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские парламентарии посмотрят пресс-конференцию главы РФ Владимира Путина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, общение лидера с представителями СМИ — важное событие в политической жизни РФ. Мероприятие состоится 17 декабря 2020 года.

Сегодня депутаты Государственной Думы будут смотреть пресс-конференцию Президента РФ Владимира Владимировича Путина, — цитирует политика официальный сайт Госдумы.

Накануне ГД одобрила постановление, в соответствии с которым политики отменили пленарное заседание, запланированное на 17 декабря 2020. Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) мероприятие с главой государства пройдёт в новом формате — по видео-конференц-связи. Сам Путин будет находиться в резиденции в Ново-Огарёво, журналистов примут несколько пресс-центров.

Так, представители иностранных и федеральных российских СМИ расположатся в московском Центре международной торговли, в регионах создают свои площадки. Представителей прессы из-за пандемии ждёт шахматная рассадка, маски и перчатки. Всего аккредитацию получили 774 журналиста. Пресс-служба Кремля уже напомнила о запрете плакатов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семилетний школьник из Бишкека Рустам Ташматов попросил президента Владимира Путина исполнить на Новый год его мечту. В письме главе государства он рассказал, что хотел бы стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а заодно попробовать тульский пряник. Сейчас мальчик учится во втором классе гимназии. Ему уже отправлена посылка из Кремля.