Володин: атаки на Путина идут с целью разрушить Россию

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что атаки на президента РФ Владимира Путина идут с одной целью — разрушить Россию. По его словам, автор подобных нападок в адрес российского лидера совсем не знают россиян. Он добавил, что к американскому президенту Джо Байдену постепенно приходит понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему, написал политик в своём Telegram-канале.

Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью — разрушить Россию, — отметил Володин.

Он возложил ответственность за происходящее на Украине на руководство США, уточнив при этом, что Вашингтон поставлял оружие, которое попало в руки националистов.

Американский президент Джо Байден ранее позволил себе громкое заявление в адрес главы России Владимира Путина. Он назвал президента РФ «военным преступником», выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву. Байден пообещал, что США будут оказывать украинской экономике прямую финансовую помощь.

Он пообещал сохранять давление на Путина и «изолировать его на глобальной арене», в то же время «укрепляя позиции украинцев». Президент США при этом отметил, что Вашингтон в своих действиях в ситуации вокруг Украины пользуется полной поддержкой союзников.