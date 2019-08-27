https://static.news.ru/photo/9238a28c-c942-11e9-ab08-fa163e074e61_660.jpg Курт Волкер Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что возврат к формату «Большой восьмёрки» (G8) возможен только после ухода России из Крыма. Дипломат добавил, что не ожидает подобного развития событий в ближайшее время.

В 2014-м году Россию исключили из клуба G8 — именно из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как всё это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества, — сказал Волкер в интервью телеканалу « Прямой ».

По его словам, хотя президент США Дональд Трамп «начал некоторые переговоры» по возвращению к формату G8 с лидерами других стран, необходимо «подождать дальнейших заявлений от них».

Ранее News.ru сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обсуждение лидерами стран — участниц G7 идеи возможного возвращения России в организацию. Дипломат с сожалением отметил «утрату» единства западных стран в этом вопросе. Украинский министр добавил, что единство для стран — участниц G7 необходимо, иначе это будет «мегаугроза» и для Киева, и для самой организации.