Войны не будет: Рябков оценил саммит в Женеве

https://static.news.ru/photo/df4bb2ce-cef1-11eb-94e0-96000091f725_660.jpg Фото: Anita Kumar/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что важным итогом саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стало подтверждение лидерами недопустимости ядерной войны. Об этом дипломат заявил в беседе с «Коммерсантом».

Подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, — это существенное достижение. Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира, — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что не использует фигуру речи или возвышенные слова, а это «отражение фактического положения дел». Москва и Вашингтон испытали «ощущение большей внутренней уверенности», когда оказались перед прямой, конкретной и понятной всем формулой, выработанной «35 с лишним лет назад».

В конце концов, только так могут вести себя в современном мире ответственные ядерные державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами. Любые игры вокруг этого, двусмысленности, накачка дискурса — это всё не просто вредно, а опасно. Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане это важный итог саммита, — отметил Рябков.

Ранее стало известно, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики Вашингтона по отношению к Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. При этом собеседник агентства отметил, что тон переговоров между двумя президентами был прямым и конструктивным.