Война дворцам, но мир ли хижинам

Последний раз улицы наших городов видели системно протестующих, пожалуй, 26 марта 2017 года. Тогда любителей свежего воздуха пригласили на коллективные «прогулки» по той причине, что власти проигнорировали фильм «Он вам не Димон», который-де разоблачал вопиющую коррумпированность тогдашнего премьера Дмитрия Медведева. На «прогулке» вдоль да по Тверской был задержан и сам Алексей Навальный.

Удивительное совпадение! Спустя почти четыре года призывы выйти на митинги по поводу ареста прибывшего из Германии Навального совпали с вбросом на просторы Интернета очередного фильма-разоблачения по поводу пресловутого дворца Путина в Геленджике. Иными словами, использован старый приём стимулирования как бы общественного возмущения. Притом что сам сюжет был, что называется, «обсосан» ещё пару лет назад. Но, видимо, ничего более свежего под руками не оказалось. Но вот парадокс: просмотров запущенный фильм собрал немало, но прежней реакции уже не было.

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Точно так же давно отмечено, что активные участники выступлений на Болотной площади в столице в 2012 году в своём большинстве с тех пор остепенились, нашли свою нишу в этой непростой жизни. И даже не любят вспоминать о тех днях, которые в их представлении уже не выглядят ни героическими, ни заслуживающими особого интереса. Думается, что и «школота» четырёхлетней давности также уже не стремится гулять в навязываемом стаде. Подросшие и повзрослевшие те ребята предпочитают уже думать собственной головой. Понимая, что есть куда более разумные, а главное — абсолютно законные инструменты влияния на ситуацию в стране. А улица может только разрушить, разобщить, превратить тебя не в актора политического процесса, а в «пушечное мясо», используемое теневыми манипуляторами, которые контролируют и самого Навального.

Да, по городам и весям в разных частях страны умеренные группки сочувствующих вышли на улицы. Очередная попытка раскачать ситуацию, продемонстрировать, что в стране появляется чуть ли не параллельная власть, готовая говорить от «имени народа», показала ограниченность социальной базы Навального и Ко. В отличие от прибывшего в пломбированном вагоне Владимира Ульянова, у Алексея Навального, к слову, также юриста, нет ни своих «январских тезисов», ни сколько-нибудь внятной и позитивной программы развития страны, вывода её из нынешней непростой ситуации.

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А на оголтелой критике режима и призвании на головы соотечественников новых западных санкций далеко не уедешь. Сейчас не конец восьмидесятых, когда россияне буквально с открытыми ртами слушали разного рода разоблачителей. Особенно из числа недавних эмигрантов, призывавших скрестить берёзки с пальмами из Майями. Девяностые многих научили отличать демагогов от демиургов чего-то нового и крепкого.

Остаются лишь старшие школьники со студентами, которые ещё попадаются на яркие призывы, и модные имиджи борцов с коррупцией. Но такой, прямо скажем, троцкизм Навального всё больше выглядит призывами ярморочного зазывалы. Не в ту эпоху Алексей Анатольевич решил развернуться. Не в ту...