Военный политолог назвал заказчика протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9cba44aa-e29a-11ea-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/NEWS.ru

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что одним из главных заказчиков протестов в Белоруссии является Евросоюз.

Он сообщил, что бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская обратилась с просьбой к Европейскому союзу о непризнании результатов выборов. По мнению политолога, она обратилась к Евросоюзу только потом, её об этом попросили, сообщает портал «Дни.ru».

ЕС, говоря о признании выборов, пытается воздействовать на общественное мнение не столько белорусов, сколько в своих странах. <...> ЕС является заказчиком протестов в Белоруссии и одним из главных субъектов в организации массовых антиправительственных акций, — привели точку зрения Александра Перенджиева на портале.

Он отметил, что причина протестов не в том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранил свой пост, а в том, что белорусы хотят изменений в системе управления страны.

Вся система управления держится только на нём. И убери Лукашенко — она рушится. <...> Республика не может развиваться дальше только благодаря пинкам президента. Необходимо более широкое участие граждан в государственном управлении <...> Нужно сделать так, чтобы в стране за всё отвечал не только президент, но и главы регионов, муниципалитетов, руководители экономических субъектов, чтобы у главы государства появились доверенные лица. А он переложил всю ответственность на себя, и в такой стране легко делать революции, — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что именно в связи с необходимостью изменений системы управления в Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании изменить конституцию страны.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве. Однако он отметил, что Евросоюз не признаёт результаты прошедших выборов и поддерживает тех, кто требует организовать новые.