Военный эксперт заявил, что России уже не нужно объединяться с Европой

России уже не нужно объединяться с Европой, заявил политолог и военный эксперт Дмитрий Суслов ИА SM-News. Если раньше Россия ориентировалась на неё, искала европейское признание, то теперь этого не нужно, считает он. Европа больше не передовая часть мира.

Мы пытались создать некую большую Европу с нашим участием. Вот этому необходимо положить конец, потому что сегодня Европа уже не является и не будет в обозримой перспективе наиболее передовой частью человечества и тем регионом мира, интеграция с которым необходима для российской модернизации, для хорошего самоощущения России, — сказал Суслов.

Он предложил не пытаться объединяться с Европой, а договориться о взаимной безопасности. Суслов считает, что так удастся преодолеть «российское историческое проклятье» перемены отношения от обожания до ненависти.

Ранее стало известно, что министры экономики и финансов стран Евросоюза намерены 5 апреля рассмотреть новые санкции против России. Их обсудят на плановой встрече в Люксембурге после сообщений о ситуации в Буче. По словам председателя Еврогруппы Паскаля Донохью, сейчас для стран Союза крайне важно «сохранять единство».

Телеканал телеканал CNBС со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, скорее всего, коснётся лизинга самолётов, импорта и экспорта авиационного топлива. А также продукции из стали и предметов роскоши.