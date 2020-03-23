https://static.news.ru/photo/33c9366a-6cf0-11ea-822d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Россия, помогая Италии справиться с коронавирусом, демонстрирует солидарность и повышает свой вклад в улучшение ситуации в этой стране. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, Италия осталась одна со своими проблемами, лишённая помощи со стороны НАТО и Евросоюза.

С российской стороны это общечеловеческая, гуманитарная акция, которая направлена на то, чтобы помочь европейской стране, в которой самый сильный удар эпидемии коронавируса, справиться со своими проблемами, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в стране не хватает квалифицированного медперсонала. Бригады, которые отправила Россия, укомплектованы лучшими специалистами и помогут в борьбе с пандемией.

Италия в настоящее время лидирует в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству жертв инфекции. Об оказании Риму помощи в борьбе с заболеванием глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин договорились 21 марта.

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев заражения достигло 438, выздоровели 18 человек.

Ранее в ВОЗ назвали новую причину высокой смертности от коронавируса в Италии. По словам директора организации Брюса Эйлварда, это не только большое число пожилого населения, но и специфика тестирования на инфекцию, писал NEWS.ru.