Зачистим юг от бандеровцев: Литовкин о снижении активности ВС РФ на Украине

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал заявление замглавы Минобороны России Александра Фомина после переговоров с украинской стороной в Стамбуле о том, что ВС РФ кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлении. Спикер отметил, что подобные планы «ничего не значат и не приближают мир». Собеседник предположил, что Москва «сосредоточится на других направлениях для очищения юга Украины от бандеровцев».

Не значит, что мир близится. Это значит, что мы сосредоточимся на других направлениях, предпримем меры по уничтожению группировки [ВСУ] в Донбассе, которая практически окружена, Мариуполь, сосредоточимся на очищении юга Украины от бандеровцев. Мы только прекращаем интенсивность наступления на киевском и черниговском направлениях. Но мы будем уничтожать те резервы, которые они будут подтягивать туда, колонны с боеприпасами, контролируем эти дороги. А в Киеве пускай думают, как действовать. Посмотрим, как они будут относится к нашим пленным, — подытожил Литовкин.

Фомин добавил, выступая перед СМИ, что роcсийская сторона исходить из того, что Киев примет соответствующие решения и cоздаст условия для дальнейшей нормальной рабoты. Кроме того, он призвал Киев строго соблюдать Женевские конвенции и исключить пытки российских военнопленных.