Военный эксперт назвал возможные сроки взятия «Азовстали»

На заводе «Азовсталь» находится примерно 2,5 тысячи украинских солдат, поэтому на зачистку данной территории уйдёт как минимум одна неделя, считает полковник в отставке Юрий Кнутов. По его мнению, армия РФ будет использовать дальнюю авиацию и крупнокалиберную артиллерию для достижения поставленной цели, пишет «Радио 1».

Если говорить об «Азовстали», то принято решение зачистить это предприятие полностью. Боевиков там порядка 2,5 тысяч. Причём работать будем достаточно жёстко, учитывая, что там совсем нет мирного населения. Будем использовать дальнюю авиацию, артиллерию крупнокалиберную, реактивные системы залпового огня, если потребуется, и штурмовые группы, — уточнил Кнутов.

Он отметил, что на предприятии находится немало подземных ходов, которые усложнят проведение операции. Кнутов подчеркнул, что в данной ситуации крайне важно беречь солдат, чтобы минимизировать потери российской армии.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что главной задачей спецоперации на металлургическом комбинате «Азовсталь» является освобождение его от украинских боевиков в максимально сжатые сроки. Он добавил, что сейчас там находится «последнее пристанище» националистов в Мариуполе.