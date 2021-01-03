Военный эксперт назвал горячие точки 2021 года

https://static.news.ru/photo/c9b10c12-4e53-11eb-9b87-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военные конфликты в наступившем году продолжатся в Нагорном Карабахе, Донбассе и Сирии. Также они могут произойти на Курилах, в Белоруссии и Северном морском коридоре.

Такой прогноз сделал военный эксперт Алексей Леонков. Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе может скрытно продолжиться в этом году. Он был бы закончен, если бы стороны остались удовлетворены итогами столкновения, приводит мнение эксперта KP.RU. Решение конфликта во многом будет зависеть от действий российских миротворцев.

Донбасс станет местом, где Турция и Украина попробуют провести операцию из-за Крыма. Она может стать прологом к нарастанию напряжённости вокруг российского полуострова. Роль военной авиации тут будут выполнять беспилотники.

В Приднестровье присутствие российских миротворцев может стать причиной конфликта. В качестве аргумента Леонков привёл доклад Rand Corporation 2019 года о «сдерживании и противодействии России». В этом документе упоминаются Южный Кавказ, Средняя Азия и Приднестровье.

В Белоруссии эксперт ожидает проникновение диверсионных групп, которых готовили на Украине. Также вполне могут произойти действия смертников.

В водах у Курильских островов ожидаются провокации, в том числе и с участием японских рыбаков. Курилы превращаются в укреплённый район, и японцы бью тревогу, что у островов появились границы и военная составляющая.

Что касается Северного морского пути, страны НАТО и США не оставят попыток разыграть арктическую карту с помощью провокаций. К примеру, в Беринговом проливе США собираются усилить авиагруппу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков заявил, что в некоторых регионах мира могут начаться боевые действия в 2021 году. По его словам, наибольшая угроза исходит из четырёх точек.