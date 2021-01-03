Военный эксперт назвал горячие точки 2021 года

Военные конфликты в наступившем году продолжатся в Нагорном Карабахе, Донбассе и Сирии. Также они могут произойти на Курилах, в Белоруссии и Северном морском коридоре.
Такой прогноз сделал военный эксперт Алексей Леонков. Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе может скрытно продолжиться в этом году. Он был бы закончен, если бы стороны остались удовлетворены итогами столкновения,
Донбасс станет местом, где Турция и Украина попробуют провести операцию из-за Крыма. Она может стать прологом к нарастанию напряжённости вокруг российского полуострова. Роль военной авиации тут будут выполнять беспилотники.
В Приднестровье присутствие российских миротворцев может стать причиной конфликта. В качестве аргумента Леонков привёл доклад Rand Corporation 2019 года о «сдерживании и противодействии России». В этом документе упоминаются Южный Кавказ, Средняя Азия и Приднестровье.
В Белоруссии эксперт ожидает проникновение диверсионных групп, которых готовили на Украине. Также вполне могут произойти действия смертников.
В водах у Курильских островов ожидаются провокации, в том числе и с участием японских рыбаков. Курилы превращаются в укреплённый район, и японцы бью тревогу, что у островов появились границы и военная составляющая.
Что касается Северного морского пути, страны НАТО и США не оставят попыток разыграть арктическую карту с помощью провокаций. К примеру, в Беринговом проливе США собираются усилить авиагруппу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков заявил, что в некоторых регионах мира могут начаться боевые действия в 2021 году. По его словам, наибольшая угроза исходит из четырёх точек.