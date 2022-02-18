Военный эксперт Коротченко раскрыл причину визита главы Пентагона в Европу

Глава Пентагона Ллойд Остин посетит страны Европы не только для того, чтобы обсудить ситуацию на Украине, но и для реализации планов США по размещению американских силовиков на территории Польши и стран Прибалтики, считает военный эксперт Игорь Коротченко. По его мнению, Вашингтон занимается реализацией курса по конфронтации с Москвой, пишет «ПолитРоссия».

Там уже сегодня находятся силы специальных операций США. Вашингтон не готовит, а реализует курс на конфронтацию с Москвой и укрепление позиций США и Альянса у наших западных рубежей, — заверил Коротченко.



Он считает, что Россия будет вынуждена реагировать на военную деятельность около своих границ. Коротченко напомнил, что Москва ведёт постоянную работу над решением данной проблемы. Так, например, недавно прошли российско-белорусские военные учения. Помимо этого власти РФ поднимают вопрос об усилении российских и белорусских войск около границы.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские солдаты не будут принимать участие в военном конфликте на Украине в случае вторжения России в эту страну. По его словам, военный контингент США не отправится на Украину для эвакуации американских инструкторов, поскольку так повысится риск боестолкновения российских и американских вооружённых сил.