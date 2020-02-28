https://static.news.ru/photo/21606e0a-5a06-11ea-bc0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Проход российских фрегатов, оснащённых крылатыми ракетами «Калибр», может являться своеобразной устрашающей мерой. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Кравченко.

Обратите внимание, если где-то в мире складывается сложная обстановка, то корабли США там обязательно присутствуют. А почему нам не присутствовать? Это может и устрашающая мера какая-то быть. Нахождение наших кораблей также нужно для охраны наших судов, которые там плавают, — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

В свою очередь командующий Балтийским флотом РФ (2001–2006 годы) адмирал Владимир Валуев отметил, что «Калибры» могут направляться в Средиземное море для оказания помощи группировке российских войск в Сирии. Однако он уточнил, что для того, чтобы задействовать их, нужно разрешение министра обороны РФ,

Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев в беседе с агентством заявил, что корабли с ракетами являются своеобразным сигналом для террористов и предостережением от масштабных столкновений с РФ.

А поскольку «Калибр» знаком и террористам, и их покровителям, это достаточное усиление тех наших военных, которые находятся там, и поддержка законных властей Сирии, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фрегаты Черноморского флота РФ проходят проливы Босфор и Дарданеллы. Корабли двигаются в Средиземное море. «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» оснащены ракетным комплексом «Калибр-НК».