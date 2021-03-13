Военные дипломаты РФ и США продолжат увековечивать память погибших

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Военные дипломаты США и РФ продолжат сотрудничество в составе межправительственной комиссии по увековечению памяти пропавших без вести и погибших во время конфликтов, рассказал глава 1-го управления Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Александр Новиков.

Несмотря на все сложные взаимоотношения [РФ и США], продолжается деятельность в рамках межправительственной комиссии по увековечению памяти пропавших без вести и погибших в годы конфликтов, — цитирует его телеканал «Звезда».

По его словам, во время контактов по соглашениям, касающихся вооружений, чувствуется признание Белым домом уровня развития Вооружённых сил РФ.

Накануне британские политики пришли к выводу, что дуэль танковых подразделений Великобритании и РФ в случае вооружённого конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу подданных королевы. Такой вывод содержится в докладе, составленном комитетом по вопросам обороны палаты общин. Они уточнили, что у боевых машин Британии, принятых на вооружение лет 30 назад, низкая механическая надежность и слабая огневая мощь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский истребитель четвёртого поколения Су-27 с момента своего создания является «худшим кошмаром» для НАТО, утверждается в материале американского журнала The National Interest. В статье отмечается, что эти истребители стали ключевым компонентом противовоздушной обороны России. Боевые машины использовались для патрулирования в Балтийском, Баренцевом и Чёрном морях.