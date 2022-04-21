Военная операция мобилизовала интеграцию России и Белоруссии

После начала военной операции России на территории Украины Москва и Минск оказались под санкциями стран Запада, что оказало влияние на экономическую ситуацию в двух странах. Как стало известно NEWS.ru, сейчас активизируется процесс по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Первые результаты власти рассчитывают получить уже к 2024 году. Как рассказал NEWS.ru высокопоставленный источник, знакомый с ходом интеграции, цели объединения не изменились, но процесс мобилизовался.
Это (проблемы, с которыми столкнулись Москва и Минск. — NEWS.ru) мобилизует стороны на выполнение уже принятых решений, — сказал собеседник.
По его словам, до 2024 года должны быть решены все вопросы экономической интеграции государств и в Москве, как и в Минске, «понимание, что это нужно сделать за два года, вполне реальное».
Председатель Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с NEWS.ru заявил, что государства должны интегрироваться ради безопасности.
В какой-то дальнейшей перспективе будет государство российское времён Ивана Грозного или же какого-нибудь мифического Ивана Калиты, неважно. В любом случае безопасность заставит всех быть вместе, — сказал он.
Рост Московского княжества в 1300–1462 годахАвтор: Abdrahimova Samira - собственная работа, CC BY-SA 3.0/wikimedia.org
В то же время профессор факультета социальных наук Алексей Макаркин считает, что Россия может столкнуться с негативными последствиями при углублённой интеграции Белоруссии — в случае введения общей валюты и единых органов власти. По его словам, у россиян сформирован неверный взгляд на происходящее в соседней стране.
У нас представление о Белоруссии по образу, который сформировал Александр Лукашенко, и по белорусским товарам в магазинах: колбасам, салу. Представление, что это большой колхоз, которым правит председатель колхоза, делает это заботливо. Что-то вроде архаичной версии Грудинина — в белорусском варианте, но тоже с усами. На самом деле Белоруссия — городская страна, где население смотрит в Европу, тем более что Европа близко, — подчеркнул учёный.
Он напомнил, что в ходе массовых протестов 2020–2021 годов Москва поддержала Александра Лукашенко, которого протестующие обвиняли в фальсификации результатов президентских выборов. Из-за этого хорошее отношение к России в Белоруссии, по данным социологов, снижается, хотя большинство жителей до сих пор относятся к стране положительно.
В то же время реальный рейтинг Лукашенко не очень высокий, а сами жители страны выступают за суверенитет своего государства и европейский путь его развития. Причём если для россиян Запад — абстрактное понятие, то белорусы поддерживают активные связи с Европой, особенно с близлежащими прибалтийскими странами и Польшей.
С другой стороны, отмечает эксперт, глубокая интеграция России и Белоруссии способна положительно сказаться на внутрироссийских настроениях. В первую очередь это касается старшей части среднего поколения — людей, «для которых ориентиром остаётся Советский Союз». У них есть представление, что в 1991 году случилась трагедия и несправедливость, а также желание реванша.
Москва. Танки у Белого дома 5 октября 1993 годаИТАР-ТАСС/Архив
Кроме того, у старшего поколения существует «комплекс 22 июня» — боязнь внезапного нападения на страну со стороны Запада. По словам Макаркина, в этом случае «встречать врага лучше где-нибудь в районе Бреста, а не в районе Смоленска, — от Москвы будет дальше».
Если в Белоруссии пойдёт дело по сценарию объединения, психологическое ощущение у старших поколений будет довольно сильным. Плюс ощущение, что раз у нас теперь холодная война с Западом, мы фактически отодвигаем границу, — добавил он.
Союзное государство России и Белоруссии существует с 1999 года. Его идея принадлежит белорусскому президенту Александру Лукашенко. Впрочем, именно от него периодически звучали высказывания с критикой этого процесса. В 2007 году, например, он утверждал, что «в головах российских высших руководителей» интеграция — это вхождение Белоруссии в состав России. Он же в периоды потепления отношений Москвы и Минска перечислял преимущества Союзного государства для жителей.
Заложенные в основу нашего единения принципы взаимного доверия и равноправия позволяют проводить согласованную внешнюю политику, успешно бороться с современными вызовами и угрозами, — говорил Лукашенко.
Процесс интеграции снова активизировался после протестов в Белоруссии в 2020 году. Тогда сотни тысяч человек заявили о фальсификации президентских выборов, на которых, по официальным данным, с огромным отрывом в пятый раз победил Лукашенко. В Минске прошли самые массовые акции протеста за всю современную историю города, а западные страны ввели санкции в отношении белорусских властей. Россия же, наоборот, поддержала Лукашенко.
В 2022 году с санкциями столкнулась и Россия. На фоне военной операции на Украине против Москвы были введены беспрецедентные ограничения. Так как российские войска вошли на украинскую территорию и из Белоруссии, санкциям подверглась и эта страна. Кроме того, Лукашенко активно поддержал боевые действия, что не только стало поводом для западных санкций, но и породило распространившуюся в интернете цитату: «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям... Четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принёс».
Лукашенко же уже меньше через месяц после начала военной операции начал особенно активно говорить об интеграции и Отечестве «от Бреста до Владивостока».
Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее, — сказал он на встрече с приморским губернатором Олегом Кожемяко.
В Кремле после начала военной операции не высказывались о Союзном государстве. Однако более ранние высказывания говорят о серьёзности намерений Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё в 2021 году обещал совершенствование интеграции «в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран». Сам Владимир Путин рассказывал, что Союзное государство будет соответствовать интересам жителей.
При этом глава РФ сравнивал Союзное государство с Евросоюзом и отмечал, что «там всё есть, чего мы пока ещё не достигли», в том числе единая валюта. В то же время Песков в 2021 году говорил, что о создании общего парламента и единой валюты речи пока не идёт.
Это вопрос на перспективу, и такой эвентуальный вопрос, — уверял представитель Кремля.