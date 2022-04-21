Военная операция мобилизовала интеграцию России и Белоруссии

После начала военной операции России на территории Украины Москва и Минск оказались под санкциями стран Запада, что оказало влияние на экономическую ситуацию в двух странах. Как стало известно NEWS.ru, сейчас активизируется процесс по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Первые результаты власти рассчитывают получить уже к 2024 году. Как рассказал NEWS.ru высокопоставленный источник, знакомый с ходом интеграции, цели объединения не изменились, но процесс мобилизовался.

Это (проблемы, с которыми столкнулись Москва и Минск. — NEWS.ru) мобилизует стороны на выполнение уже принятых решений, — сказал собеседник.

По его словам, до 2024 года должны быть решены все вопросы экономической интеграции государств и в Москве, как и в Минске, «понимание, что это нужно сделать за два года, вполне реальное».

Председатель Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с NEWS.ru заявил, что государства должны интегрироваться ради безопасности.

В какой-то дальнейшей перспективе будет государство российское времён Ивана Грозного или же какого-нибудь мифического Ивана Калиты, неважно. В любом случае безопасность заставит всех быть вместе, — сказал он.

Рост Московского княжества в 1300–1462 годах Автор: Abdrahimova Samira - собственная работа, CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

В то же время профессор факультета социальных наук Алексей Макаркин считает, что Россия может столкнуться с негативными последствиями при углублённой интеграции Белоруссии — в случае введения общей валюты и единых органов власти. По его словам, у россиян сформирован неверный взгляд на происходящее в соседней стране.

У нас представление о Белоруссии по образу, который сформировал Александр Лукашенко, и по белорусским товарам в магазинах: колбасам, салу. Представление, что это большой колхоз, которым правит председатель колхоза, делает это заботливо. Что-то вроде архаичной версии Грудинина — в белорусском варианте, но тоже с усами. На самом деле Белоруссия — городская страна, где население смотрит в Европу, тем более что Европа близко, — подчеркнул учёный.

Он напомнил, что в ходе массовых протестов 2020–2021 годов Москва поддержала Александра Лукашенко, которого протестующие обвиняли в фальсификации результатов президентских выборов. Из-за этого хорошее отношение к России в Белоруссии, по данным социологов, снижается, хотя большинство жителей до сих пор относятся к стране положительно.

В то же время реальный рейтинг Лукашенко не очень высокий, а сами жители страны выступают за суверенитет своего государства и европейский путь его развития. Причём если для россиян Запад — абстрактное понятие, то белорусы поддерживают активные связи с Европой, особенно с близлежащими прибалтийскими странами и Польшей.

С другой стороны, отмечает эксперт, глубокая интеграция России и Белоруссии способна положительно сказаться на внутрироссийских настроениях. В первую очередь это касается старшей части среднего поколения — людей, «для которых ориентиром остаётся Советский Союз». У них есть представление, что в 1991 году случилась трагедия и несправедливость, а также желание реванша.

Москва. Танки у Белого дома 5 октября 1993 года ИТАР-ТАСС/Архив

Кроме того, у старшего поколения существует «комплекс 22 июня» — боязнь внезапного нападения на страну со стороны Запада. По словам Макаркина, в этом случае «встречать врага лучше где-нибудь в районе Бреста, а не в районе Смоленска, — от Москвы будет дальше».

Если в Белоруссии пойдёт дело по сценарию объединения, психологическое ощущение у старших поколений будет довольно сильным. Плюс ощущение, что раз у нас теперь холодная война с Западом, мы фактически отодвигаем границу, — добавил он.

Союзное государство России и Белоруссии существует с 1999 года. Его идея принадлежит белорусскому президенту Александру Лукашенко. Впрочем, именно от него периодически звучали высказывания с критикой этого процесса. В 2007 году, например, он утверждал , что «в головах российских высших руководителей» интеграция — это вхождение Белоруссии в состав России. Он же в периоды потепления отношений Москвы и Минска перечислял преимущества Союзного государства для жителей.

Заложенные в основу нашего единения принципы взаимного доверия и равноправия позволяют проводить согласованную внешнюю политику, успешно бороться с современными вызовами и угрозами, — говорил Лукашенко.

Процесс интеграции снова активизировался после протестов в Белоруссии в 2020 году. Тогда сотни тысяч человек заявили о фальсификации президентских выборов, на которых, по официальным данным, с огромным отрывом в пятый раз победил Лукашенко. В Минске прошли самые массовые акции протеста за всю современную историю города, а западные страны ввели санкции в отношении белорусских властей. Россия же, наоборот, поддержала Лукашенко.

В 2022 году с санкциями столкнулась и Россия. На фоне военной операции на Украине против Москвы были введены беспрецедентные ограничения. Так как российские войска вошли на украинскую территорию и из Белоруссии, санкциям подверглась и эта страна. Кроме того, Лукашенко активно поддержал боевые действия, что не только стало поводом для западных санкций, но и породило распространившуюся в интернете цитату: «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям... Четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принёс».

Лукашенко же уже меньше через месяц после начала военной операции начал особенно активно говорить об интеграции и Отечестве «от Бреста до Владивостока».

Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее, — сказал он на встрече с приморским губернатором Олегом Кожемяко.

В Кремле после начала военной операции не высказывались о Союзном государстве. Однако более ранние высказывания говорят о серьёзности намерений Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё в 2021 году обещал совершенствование интеграции «в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран». Сам Владимир Путин рассказывал , что Союзное государство будет соответствовать интересам жителей.

При этом глава РФ сравнивал Союзное государство с Евросоюзом и отмечал, что «там всё есть, чего мы пока ещё не достигли», в том числе единая валюта. В то же время Песков в 2021 году говорил, что о создании общего парламента и единой валюты речи пока не идёт.