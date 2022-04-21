Военкор рассказал, как следует поступить с националистами на Украине

Необходимо зафиксировать на документальном уровне зверства украинских националистов в отношении гражданского населения, чтобы в будущем сформировать трибунал над военными преступниками, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его мнению, военный трибунал должен стать неотъемлемой частью денацификации Украины, пишет «360».

Необходимо формирование трибунала по преступлениям, совершённым украинскими военными преступниками. В какой форме, где этот трибунал будет функционировать, — это, очевидно, вопрос политического решения, но он необходим. Я считаю, военный трибунал над украинскими военными преступниками должен стать одним из важных элементов процесса денацификации Украины, — высказался Коротченко.

Он подчеркнул, что после завершения спецоперации на скамье подсудимых военного трибунала должны оказаться украинские военные, политики, представители пропаганды и националисты, ответственные за преступления против мирного населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Мариуполь освобождён от националистических формирований. По словам представителя Кремля, остатки националистов, заблокированных на «Азовстали», не помешают наладить мирную жизнь в городе.