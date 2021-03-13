Военкор Котенок назвал новую дату войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/6546bdbc-8544-11eb-9a74-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Военный корреспондент Юрий Котенок назвал новую дату военной провокации, которую устроит в Донбассе Украина. Это 17–18 марта, дата может быть приурочена к приезду президента в Крым, считает эксперт.

Дату начала военных действий со стороны Украины специалист увязал с празднованием присоединения Крыма к России, которое как раз в эти дни будут праздновать на полуострове.

Киев готовит 17–18 марта вооружённую провокацию на Донбассе. Она может быть приурочена к приезду президента РФ в Крым, — написал Котенок в Telegram-канале.

Президент Владимир Путин действительно должен принять участие в большом совещании по социально-экономическому развитию Крыма, которое состоится на этой неделе. Оно пройдёт в день присоединения Крыма к России. При этом неизвестно, будет ли Путин 17–18 марта в Крыму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что западные кураторы приказали Зеленскому выйти из Минских соглашений, уверен декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Поэтому Киев может вполне развернуть военный сценарий на территории Донбасса в ближайшее время.