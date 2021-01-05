Во Франции разыскивают похитителей редкого вина

Похищение сотни бутылок вина на общую сумму около €350 тысяч расследуется французской полицией. Ограбление произошло в департаменте Сона и Луара на востоке Франции.
Преступники рано утром проникли в заведение Relais Château и, взломав дверь в погреб, вынесли оттуда сотни бутылок вина. О происшествии по горячим следам заявил в жандармерию владелец погреба,
Отмечается, что в ходе погони преступники бросали бутылки вина в преследовавших их сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленникам пришлось бросить фургон с добычей и скрыться. Трёх человек объявили в розыск.
Это не первый случай кражи вина на этой неделе. 4 января неизвестные украли бутылки на сумму около €200 тысяч.
Как писал NEWS.ru, в деревне Путилково (городской округ Красногорск Московской области) мужчина, угрожая ножом, забрал у местной жительницы две бутылки шампанского Dom Perignon общей стоимостью 14 тысяч рублей, бутылку коньяка Hennessy XO за 20 тысяч рублей и ювелирные украшения.
Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и поиску злоумышленника.