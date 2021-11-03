Во Франции отреагировали на заявление Моррисона о срыве сделки по подлодкам

Отношения между Австралией и Францией останутся на хорошем уровне, если будут ограничены бизнесом и культурой. Однако стать военными или политическими союзниками у государств не выйдет, пока у власти находится премьер-министр Моррисон. Об этом Lenta.ru рассказал почетный профессор Института политических исследований в Париже Бертран Бади.

Если двусторонние отношения между двумя странами будут строго ограничены бизнесом и культурой, они останутся хорошими, но я полагаю, что будет трудно вернуться к эффективному политическому и военному сотрудничеству, пока Морриссон остаётся у власти, — высказался Бади.

Он также добавил, что между Моррисоном и Макроном имеются существенные идеологические различия: по словам Бади, премьер-министр Австралии глубоко укоренен в «англосфере» и неоконсерватизме. Политолог напомнил, что недоверие между двумя государствами имеет под собой исторические корни. Также он усомнился, что Канберра вообще заинтересована в военном сотрудничестве с Парижем.

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

После этого Австралия отказалась от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Скотта Моррисона во лжи из-за его заявлений о подлодках. Тем не менее, он отметил, что глубоко уважает жителей Австралии.