Во Франции анонсировали срочный звонок Макрона Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт срочный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным Елисейского дворца, звонок состоится около полудня по парижскому времени (14:00 мск) в субботу, 12 февраля, сообщает AFP.

Агентство отмечает , что в Париже рассчитывают способствовать урегулированию кризиса вокруг Украины. Путь к этому лежит «через дипломатию, диалог и сдерживание».

Макрон более пяти часов разговаривал с Путиным в Москве ещё в понедельник, 7 февраля. Позже он посетил Киеве и Берлин. По итогам встречи в Кремле французский лидер заявил, что разговор с российским коллегой был «насыщенным и содержательным». Мир можно спасти, если запустить механизмы доверия, отметил он.

Ранее стало известно, что визиты Эммануэля Макрона в Москву и Киев прошли на фоне обострившейся обстановки, но, по мнению экспертов, дали надежду на урегулирование российско-украинского противостояния. Сам Макрон заявил, что лидеры двух стран заверили его в приверженности Минским соглашениям. Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине, подчеркнул он.