Во фракции КПРФ в Мосгордуме заявили об открытой «охоте на коммунистов»

Московская полиция объявила открытую «охоту на коммунистов». Об этом NEWS.ru заявил пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба Московского отделения КПРФ Никита Попов, комментируя задержание депутата Екатерины Енгалычевой, которую обвиняют в организации акций протеста.

По его словам, 29 сентября фракция КПРФ в Мосгордуме потребовала от начальника столичной полиции Олега Баранова перестать преследовать коммунистов, но силовики не прекратили.

Что мы видим в ответ? Екатерину Енгалычеву везут в Тверской суд, обвиняют в организации якобы каких-то там несанкционированных акций 20 и 25 сентября. Не знаю, о чём там говорит полиция, но в оба этих дня на Пушкинской площади проходили законные встречи депутатов Госдумы от КПРФ со своими избирателями, — возмутился Попов.

Он добавил, что московский горком КПРФ шестой день находится под осадой. Силовики «караулят» главу протестного отдела МГК Павла Иванова. В пятницу, 1 октября, политик намерен покинуть здание, Попов не исключают, что Иванов будет задержан.

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме напомнил, что силовики задержали политолога Бориса Кагарлицкого. Ему тоже вменяют организацию несанкционированной акции 25 сентября. Кроме того, был задержан юрист МГК КПРФ Мухамед Биджев.

Не иначе, как произволом, это назвать нельзя. И 20, и 25 сентября в столице приходили законные встречи депутатов Госдумы со своими избирателями. И точка, — добавил Попов.

30 сентября полицейские задержали депутата Московской городской думы от КПРФ Екатерину Енгалычеву в Тверском ОВД. Она пришла туда для ознакомления с протоколами. Власти утверждают, что политик организовала мероприятия, которые не были согласованы. До этого Енгалычева трое суток находилась в здании Мосгордумы, «прятавшись» от силовиков.