https://static.news.ru/photo/e799a012-733a-11ea-9eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2 апреля Совет Федерации проведёт внеочередное пленарное заседание.

Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, в основном на заседании будут обсуждаться экономические вопросы, передаёт ТАСС.

У нас будет еще одна пленарка в четверг, в два часа, — заявил он на заседании комитета.

Кроме того, 31 марта российские депутаты приняли во втором и третьем чтениях проект закона, разрешающего кабмину перераспределять бюджетные средства без внесения поправок в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Ранее NEWS.ru писал о том, что законопроект о предоставлении гражданам кредитных каникул внесли в Госдуму РФ на рассмотрение.