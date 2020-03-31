2 апреля Совет Федерации проведёт внеочередное пленарное заседание.
Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, в основном на заседании будут обсуждаться экономические вопросы,
У нас будет еще одна пленарка в четверг, в два часа, — заявил он на заседании комитета.
Кроме того, 31 марта российские депутаты приняли во втором и третьем чтениях проект закона, разрешающего кабмину перераспределять бюджетные средства без внесения поправок в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Ранее NEWS.ru писал о том, что законопроект о предоставлении гражданам кредитных каникул внесли в Госдуму РФ на рассмотрение.
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