https://static.news.ru/photo/018a463c-bdb2-11e9-aab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны средств на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Всего из резервного фонда ведомства получат около 6 млрд рублей.

Рослесхозу направят более 1,8 млн рублей, МЧС — около 2,3 млрд, Минобороны — 1,78 млрд, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что площадь лесных пожаров на территории Красноярского края за последние сутки увеличилась на девять тысяч гектаров и в настоящее время составляет 1,15 млн га. Большую часть этой площади (96,7%) составляет так называемая зона контроля.