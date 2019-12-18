https://static.news.ru/photo/5e26d22e-2181-11ea-92fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутреннему паспорту. Об изменении правил пересечения границы с РФ сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, новые правила начнут действовать с 1 марта 2020 года. Глава правительства Украины добавил, что для проверки сведений информация с загранпаспортов будет считываться специальными приборами.

Как писал NEWS.ru, глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление Зеленского о стремлении получить контроль над границей с РФ с помощью изменения минских договорённостей.