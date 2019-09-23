Фото: Сергей Булкин/News.ru

Верхняя палата парламента совместно с министерством финансов РФ подготовили законопроект, направленный на борьбу с контрафактным и серым алкоголем. Документ ужесточает контроль за производством и оборотом медицинского спирта.

По словам председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, именно из-за некачественного учёта этого вещества появляется основной объём подделок.

Законопроект получил положительный отзыв. Рябухин выразил надежду на то, что Госдума рассмотрит документ до конца 2019 года, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкогольных напитков в расположенных в жилых домах питейных заведениях. В ведомстве отметили, что граждане ежедневно обращаются с требованиями обеспечить общественный порядок и тишину в ночное время.

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