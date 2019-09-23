https://static.news.ru/photo/989508ee-de02-11e9-b695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Верхняя палата парламента совместно с министерством финансов РФ подготовили законопроект, направленный на борьбу с контрафактным и серым алкоголем. Документ ужесточает контроль за производством и оборотом медицинского спирта.

По словам председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, именно из-за некачественного учёта этого вещества появляется основной объём подделок.

Законопроект получил положительный отзыв. Рябухин выразил надежду на то, что Госдума рассмотрит документ до конца 2019 года, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкогольных напитков в расположенных в жилых домах питейных заведениях. В ведомстве отметили, что граждане ежедневно обращаются с требованиями обеспечить общественный порядок и тишину в ночное время.