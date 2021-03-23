Власти РФ и США обсудили космическую безопасность

https://static.news.ru/photo/9c5d8ee0-8bf5-11eb-9da4-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Представители России и Соединённых Штатов провели консультации по вопросам космической безопасности, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

Обсуждение прошло в онлайн-формате.

23 марта в формате видеоконференции прошли российско-американские консультации по вопросам космической безопасности, — говорится на сайте ведомства.

Там отмечается, что стороны обменялись мнениями «по широкому спектру проблем», которые касаются вопроса обеспечения безопасности космической деятельности. РФ и США сообщили, что заинтересованы в продолжении диалога об этой проблеме.

Подробного содержания консультаций, а также участников мероприятия в ведомстве не раскрыли.

Ранее Минобороны и Росреестр согласовали необходимость перехода России на единую систему координат на основе системы параметров Земли ПЗ-90. Как сообщил гендиректор Роскартографии Сергей Карутин, сейчас помимо неё в РФ действует ещё одна, национальная система координат, писал NEWS.ru.