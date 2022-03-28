Власти рассказали, чем россиянам угрожает слив данных «Яндекс.Еды»

Утечка персональных данных пользователей «Яндекс.Еды» грозит попаданием информации к мошенникам, предупредили в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору. В центре рассказали NEWS.ru, что россиянам следует опасаться поддельных платёжных документов в почтовых ящиках.

Зная адрес регистрации гражданина, мошенники могут подбрасывать в почтовый ящик поддельные уведомления от «службы судебных приставов» или «федеральной налоговой службы» для оплаты якобы сформировавшейся задолженности, письма от банков, коллекторов и других организаций. Такие письма могут содержать реквизиты или QR-коды для погашения несуществующих долгов, который гражданин может не задумываясь оплатить, — подчеркнули в центре.

Там посоветовали гражданам оплачивать долги и штрафы только на официальных сайтах госорганов или на портале госуслуг. При этом слитые личные данные могут заинтересовать и других мошенников — например, спамеров.

Кроме того, в центре напомнили россиянам, что представляться своим именем и фамилией обязательно только на некоторых ресурсах (например, на сайте госуслуг). В других местах введённое имя пользователя остаётся на его усмотрение.

В центре добавили, что действующее законодательство защищает права россиян на сохранность их информации. Нарушение грозит компании административной ответственностью. Также граждане могут подать иск и потребовать компенсации морального и материального вреда, если он был причинён непосредственно из-за утечки.

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца.

В Роскомнадзоре сообщили о внесении ресурса с данными утечки из «Яндекс.Еды» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к сайту с личными данными пользователей ограничен.