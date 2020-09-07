Власти Крыма готовы принять миссию ООН для оценки ситуации с водой

https://static.news.ru/photo/4c3c5248-f19f-11ea-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: gs_crimea/vk.com

Крым готов принять мониторинговую миссию ООН для изучения ситуации с водой на полуострове, сообщил вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков.

По его словам, Крым открыт для всех и готов принимать различных международных наблюдателей, однако их визиты должны соответствовать нормам международного и национального законодательства.

Миссия ООН может посетить Крым при условии согласования своего визита с МИД РФ, — отметил он.

Однако, уточнил Бобков, переговоры относительно визита миссии ООН пока не проходили. По его мнению, организацию больше заботит, с какой стороны миссия будет «въезжать в Крым, чем насущные проблемы крымчан и реальная ситуация на полуострове», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, член Совфеда от региона Сергей Цеков заявил, что позиция ООН по водоснабжению Крыма похожа на ответ первоклассника. Он добавил, что власти РФ и субъекта принимают все необходимые меры для обеспечения водой населения полуострова.

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. При этом, по её словам, в ООН не могут оценить ситуацию с питьевой водой из-за отсутствия доступа в Крым, но готовы сотрудничать с Россией, чтобы направить миссию на полуостров через Украину.

Поэтапный режим ограничения водоснабжения введён в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крымского полуострова с 24 августа. Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды существенно сократились.