Власти хотят распространить «закон Димы Яковлева» на всех иностранцев

https://static.news.ru/photo/8a25d4cc-c3cb-11eb-864e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который позволит применять закон о персональных санкциях («закон Димы Яковлева») не только на американцев, но и на граждан других государств. Соответствующая инициатива опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.

Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, — говорится в пояснительной записке.

Меры предполагают запрет на въезд в Россию, арест активов в стране, запрет на любые сделки, а также приостановка деятельности юрлиц, которые учреждены в РФ лицом под санкциями. При этом норма, запрещающая усыновление российских детей, сохранит своё действие только на американских граждан. Это решение обусловлено «агрессивной санкционной политикой» США, а действующие меры достаточны для защиты усыновляемых детей.

«Закон Димы Яковлева», также известный как «закон подлецов», действует с 1 января 2013 года. В нём содержится запрет на усыновление гражданами США детей из РФ, а также возможность введения персональных санкций против американцев. Документ был принят в ответ на вступивший в силу в Соединённых Штатах «Акт Магнитского».

Закон назван в честь двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева. Он погиб в США в 2008 году, когда приёмный отец оставил его в закрытой машине на солнцепёке.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что санкции США несут постоянный риск для российской финансовой системы, но резервы РФ «достаточно велики» и диверсифицированы, чтобы выдержать их.