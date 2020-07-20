Власти Хабаровска надеются на конструктивный диалог с Дегтярёвым

https://static.news.ru/photo/bd60e286-ca99-11ea-99db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты городской думы Хабаровска выразили надежду на конструктивный диалог с назначенным врио губернатора Михаилом Дегтярёвым.

Он наш однопартиец. Поставит задачи — будем решать. Думаю, что с Михаилом Владимировичем [Дегтярёвым] сложатся конструктивные отношения, — передаёт РИА Новости слова председателя думы, главы ЛДПР в гордуме Михаила Сидорова.

По словам заммэра Хабаровского края по связям с общественностью и средствами массовой информации Дениса Митрофанова, власти надеются, что взаимодействие с Дегтярёвым будет направлено на улучшение города.

Вопрос о новом главе края встал после ареста губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Сам Фургал, будучи членом ЛДПР, победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта на выборах 2018 года.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил главе думского комитета по физкультуре и спорту Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

Как ранее писал NEWS.ru, ЛДПР благодарна президенту России Владимиру Путину за сохранение кресла главы региона за партией, однако призывает не торопиться с увольнением Фургала. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя назначение Михаила Дегтярёва врио главы Хабаровского края.