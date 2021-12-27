Власти ФРГ поддержали проведение Совета Россия — НАТО

В Берлине приветствуют инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о проведении заседания Совета Россия — НАТО (СРН) и выражают надежду, что Москва примет предложение, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, передаёт ТАСС. С ней согласился представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер. Ранее появились сообщения, что генсек Альянса предложил провести встречу 12 января. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дата «будет подтверждаться и подтверждаться».

Мы надеемся на то, что российская сторона примет это предложение, — сказала Зассе.

Бюхнер сообщил, что переговоры о встрече проводятся «по многим каналам». При этом он не стал комментировать темы заседания.

Радует то, что мы видим развитие ситуации, чего хотел и канцлер [Олаф Шольц], когда продвигаются дипломатические инициативы, — отметил представитель правительства ФРГ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предстоящие переговоры России и НАТО «важными и ответственными». Он добавил, что их детали дорабатываются по дипломатическим каналам. Как сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, главными темами совета станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении Альянса на восток.

МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США, 17 декабря. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.