Власти ФРГ ответили на вопрос о разговорах Путина и Меркель о Навальном

https://static.news.ru/photo/b5924928-f104-11ea-af52-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Sohn/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Канцлер [ФРГ Ангела Меркель] пока не говорила с президентом Путиным [о ситуации с Навальным], — цитирует немецкого чиновника радио Sputnik.

Он также не уточнил, собираются ли Берлин и Москва обсудить «отравление» Навального в будущем. Политик также отметил, что Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление блогера. Он добавил, что официальный Берлин считает неверным исключение подобного сценария развития событий. К закрытию «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Навального ранее призывали представители оппозиционной немецкой партии «Зелёные».

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы некоторых немецких парламентариев остановить «Северный поток — 2» на фоне инцидента с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального — это просто эмоциональные заявления, которые не основаны на каких-либо фактах.