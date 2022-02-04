Власти ФРГ осудили меры в отношении Deutsche Welle

Правительство ФРГ осудило меры российских властей в отношении медиакомпании Deutsche Welle и выразило надежду, что ограничения будут сняты, передаёт ТАСС. Ранее в МИД РФ потребовали от журналистов московского корпункта немецкого телеканала сдать аккредитации в течение дня. Это стало ответным шагом на запрет вещания телеканала RT DE на немецком языке в Германии.

В кабмине ФРГ решительно осудили санкции против Deutsche Welle, а также опровергли какие-либо ограничения работы телеканала RT DE. Там выразили надежду на снятие ограничений с немецкого телеканала.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение дня сдать свои аккредитации. Однако она уточнила, что эта мера не означает обязательного отъезда корреспондентов издания из РФ. По словам Захаровой, Москва пойдёт Берлину навстречу в случае нормализации Германией ситуации с RT DE.

В начале февраля стало известно, что комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник.

В ответ российский МИД принял санкции в отношении Deutsche Welle. В соответствии с мерами Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются. Также будет запущен процесс признания DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иноагента.