Власти ФРГ активно обсуждают статью Путина об итогах Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/ab51dd82-b619-11ea-88f4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нечаев Фото: mid.ru/CC BY 4.0/wikimedia.org

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что материал российского лидера об итогах Второй мировой войны активно обсуждается в Германии.

Ранее, 18 июня, статья вышла в журнале National Interest. В ней президент рассказывает историю Второй мировой войны и анализирует причины, приведшие к ней. Помимо исторических фактов и данных из архивов Путин использовал и воспоминания членов его семьи о тех событиях. В материале сделан акцент и на уроки, которые преподала война, и на вопросы международного сотрудничества.

Статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать, — отметил посол.

По его словам, работа главы государства позволяет «глубоко взглянуть на совместную историю, предвоенную историю, военную историю и сделать всё для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать». Он добавил, что в статье подчёркивается, что в будущем нельзя допустить новой войны, сообщает РИА Новости.

В Дании статью Путина о войне назвали «девятью тысячами слов лжи». Автор Эмиль Роттбёлль в своей колонке для датского издания Berlingske написал, что материал является «смесью исковерканных фактов и откровенной лжи, сеющих рознь и провоцирующих злые отповеди».

В свою очередь научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук У Эньюань назвал статью российского лидера очень весомой.

Как писал NEWS.ru, издание Forbes проанализировало статью Путина о Второй мировой войне. Как пишут журналисты, президент РФ вновь напомнил Западу, кто внёс главный вклад в победу над фашизмом. Российский лидер никогда не согласится, чтобы вклад СССР в разгром фашистской Германии был бы преуменьшен. Он не допустит того, чтобы к его стране относились без должного уважения.