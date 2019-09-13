https://static.news.ru/photo/8ff6f282-d561-11e9-a8c5-fa163e074e61_660.jpg Денис Пушилин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал главной задачей вхождение в состав Российской Федерации.

Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа. Что у народа Донбасса не отнять, так это терпения, — приводится заявление Пушилина на сайте главы ДНР.

По его словам, до указа президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов по упрощённой системе настроения у людей были не такими оптимистичными.

Как ранее писал News.ru, российский лидер подписал 24 апреля указ, который наделил жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР правом получить гражданство РФ по упрощённой процедуре. Позже глава государства уточнил, что рассматривает возможность выдачи российских паспортов для всех украинцев.