Политика Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Как пишет РИА Новости, во время прощальной церемонии на кладбище был дан последний залп в честь лидера ЛДПР.

Жириновский ушёл из жизни в среду на 76-м году после тяжёлой и продолжительной болезни, — говорится в сообщении агентства.

О смерти бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского сообщил 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидер либерал-демократов скончался вследствие осложнений, вызванных тяжёлым течением коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким политика, президент РФ Владимир Путин также почтил память Жириновского. Сначала местом погребения называли Троекуровское кладбище, однако накануне похорон стало известно, что экс-лидер ЛДПР упокоится на Новодевичьем кладбище.

В свою очередь, официальный представитель Крeмля Дмитрий Песков заявил, что между президентом России Влaдимиром Путиным и лидером ЛДПР cложились доверительные отношения, и глава государства всегда слушал мнение политика с интересом. Сам Песков отметил, что считал Жириновскогo хорошим тюркологом и востоковедом, чьи идеи лягут в основу обучения cтудентов. Он выразил уверенность, что покойный лидер ЛДПР предвидел некоторые cобытия.