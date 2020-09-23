https://static.news.ru/photo/0b5ab52c-fe4b-11ea-aa6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, об этом рассказал российский писатель Сергей Комков.

По словам литератора, он направил заявку на номинацию лидера в Осло 10 сентября 2020-го, пишет РИА Новости.

Накануне профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный также номинирован на Нобелевскую премию мира. По его словам, кандидатуру политика выдвинула группа учёных из нескольких университетов, занимающихся РФ. При этом Ерофеев не назвал конкретных имён, но заявил, что среди них есть признанные учёные.

Традиционно вручение премий по литературе, химии, физике, медицине и Нобелевской премии мира проходит 10 декабря — в день смерти основателя движения Альфреда Нобеля. В этом году в связи с пандемией коронавируса оргкомитет отказался от традиционной церемонии. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Имена лауреатов начнут объявлять 5 октября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и за каждую составит 10 млн шведских крон — это около $1 млн. Об этом сообщили в Фонде Нобеля. Там отметили, что с учётом общемировой ситуации посчитали особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют и дают надежду на будущее.