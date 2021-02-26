Владимир Жириновский обвинил Украину в создании «Гитлерюгенда»

https://static.news.ru/photo/0e332dea-7850-11eb-928b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, комментируя украинский проект закона об уголовном наказании за коллаборационизм, заявил что Киев проводит абсолютно фашистскую политику и воспитывает новый «Гитлерюгенд».

По словам политика, украинские власти продолжают старую линию, потому что ещё большевики начали процесс «украинизации», а сегодня он проходит в более агрессивной форме.

Русских на Украине лишили языка, лишают своих русскоязычных СМИ. Теперь и в голову им хотят окончательно залезть, запретить высказываться положительно о РФ или иметь отношения с русскими в Донбассе. Это пример абсолютно фашистской политики, массового нарушения прав граждан Украины, — цитирует РИА Новости Жириновского.

Лидер ЛДПР считает, что в Совете Европы и Еврокомиссии обязаны обратить внимание на данный законопроект и ввести санкции против Украины за «вопиющий шовинизм».

Накануне ряд депутатов правящей партии на Украине «Слуга народа» внесли в Верховную раду проекты двух законов, подразумевающие наказание за коллаборационизм. Первый документ о «коллаборационистской деятельности» предусматривает ответственность для граждан, сотрудничавших с РФ, самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР) и руководством Крыма. К подобной деятельности хотят отнести и публичное отрицание «вооружённой агрессии против Украины», поддержку действий Кремля, чиновников Донбасса и полуострова, писал NEWS.ru.