Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра здравоохранения Владимира Уйбу. Информация
Назначить Уйбу Владимира Викторовича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — следует из документа.
В связи с новым назначением, Владимир Уйба был освобождён от должности руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Теперь ФМБА возглавила Вероника Скворцова, которая занимала восемь лет пост министра здравоохранения, писал NEWS.ru ранее. Соответствующее распоряжение было опубликована на сайте правительства РФ 22 января.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен