https://static.news.ru/photo/3fa7334e-3d6e-11ea-b723-fa163e074e61_660.jpg Владимир Уйба Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра здравоохранения Владимира Уйбу. Информация следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ.

Назначить Уйбу Владимира Викторовича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — следует из документа.

В связи с новым назначением, Владимир Уйба был освобождён от должности руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Теперь ФМБА возглавила Вероника Скворцова, которая занимала восемь лет пост министра здравоохранения, писал NEWS.ru ранее. Соответствующее распоряжение было опубликована на сайте правительства РФ 22 января.