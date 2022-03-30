Владимир Соловьёв призвал использовать «всю мощь» на Украине
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:01, 30 марта 2022
Владимир СоловьёвФото: Federation Council of Russia/via Global Look Press
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Журналист Владимир Соловьёв считает, что российским военным нужно позволить продолжить спецоперацию на Украине. По его словам, армии РФ надо использовать всю огневую мощь, чтобы добиться поставленной цели, передаёт ИА SM-News.
Я не понимаю, почему мы должны относиться к зданиям и гражданам Украины лучше, чем относится украинская власть. Отстроим города заново, если понадобится, но надо использовать всю мощь, в том числе огневую. Собственно, тяжёлая артиллерия наконец заработала как следует, — заявил Соловьёв.
По мнению журналиста, участвующие в спецоперации на Украине военные являются героями россиян. Соловьёв заявил, что силовики были бы рады продолжить закончить начатое на Украине. Журналист напомнил, что россияне всячески поддерживают армию РФ, устраивая автопробеги и используя символику Z и V.
Ранее Соловьёв осудил звёзд шоу-бизнеса, уехавших из России за последнее время. Он добавил, что его дочь, давно запланировавшая поездку, вернулась в страну, когда начались события на Украине.