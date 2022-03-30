Владимир Соловьёв призвал использовать «всю мощь» на Украине

Журналист Владимир Соловьёв считает, что российским военным нужно позволить продолжить спецоперацию на Украине. По его словам, армии РФ надо использовать всю огневую мощь, чтобы добиться поставленной цели, передаёт ИА SM-News.

Я не понимаю, почему мы должны относиться к зданиям и гражданам Украины лучше, чем относится украинская власть. Отстроим города заново, если понадобится, но надо использовать всю мощь, в том числе огневую. Собственно, тяжёлая артиллерия наконец заработала как следует, — заявил Соловьёв.

По мнению журналиста, участвующие в спецоперации на Украине военные являются героями россиян. Соловьёв заявил, что силовики были бы рады продолжить закончить начатое на Украине. Журналист напомнил, что россияне всячески поддерживают армию РФ, устраивая автопробеги и используя символику Z и V.

Ранее Соловьёв осудил звёзд шоу-бизнеса, уехавших из России за последнее время. Он добавил, что его дочь, давно запланировавшая поездку, вернулась в страну, когда начались события на Украине.