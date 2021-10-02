Владимир Соловьев призвал жёстко зачистить московский горком КПРФ

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал московский горком КПРФ и призвал Геннадия Зюганова разобраться с теми, кто поддерживает Навального и Ходорковского. Фрагмент выступления журналиста доступен на YouTube-канале «Соловьёв Live». По мнению Соловьёва, лидер столичной партячейки КПРФ Валерий Рашкин выступал против однопартийцев.

Рашкин впрямую заказывал у Навального атаку на своих коллег по партии, гражданина Юрия Афонина. Рашкин проводил тайные встречи с Навальным. Они берут кровавые деньги у Ходорковского, — поделился журналист.

Поводом критики стало выступление депутата ГД от КПРФ Дениса Парфенова, который заявил, что нынешняя власть «демонстрирует тенденции к фашизации». Соловьёв в ответ назвал Рашкина и Парфёнова «негодяями, мерзавцами и продажными тварями, торгующими интересами Родины».

Ранее стало известно, что высказывание о смелости Адольфа Гитлера, сделанное Владимиром Соловьёвым, вновь проверит полиция. Савёловская межрайонная прокуратура Москвы в третий раз подряд отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье об оправдании нацизма.